Біолог розповів про найцінніший пакет, втрачений на борту «Титаніка»

Низка цінних предметів була на борту «Титаніка»

Найцінніший пакунок, втрачений на «Титаніку», – понад 40 ящиків екзотичного пір’я, застрахованих на понад $2 млн. Воно походило від «величезних» птахів і призначалося для нью-йоркських модисток, пише біолог Скотт Треверс для Forbes, повідомляє «Главком».

Серед інших втрат – картина Меррі-Жозефа Блонделя «Черкеска у ванній», на яку подали позов на $100 тис. (еквівалент $2 млн); коштовне видання «Рубайят» Омара Хайяма; п’ять роялів Steinway; автомобіль Renault 1912 року; перші видання Френсіса Бекона; порцеляна та опіум.

На початку XX століття капелюшна мода в США потребувала все більше пір’я. Пір’я чапель, страусів, навіть цілі пташині тіла ставали частиною розкішних головних уборів. Попит з боку модисток, таких як Керолайн Ребу й Ліллі Даш, спричинив масове винищення птахів.

Найбільше постраждав каролінський папуга: його яскраве оперення було дуже популярним для виготовлення капелюхів, і популяція швидко зникла. Полювання особливо активізувалося в періоди розмноження, що пришвидшило зникнення.

Реакцією стало створення Товариства Одюбона та ухвалення у 1918 році Закону про мігруючих птахів. Це стало поворотним моментом у захисті дикої природи. Але для каролінського папуги було запізно – він став жертвою моди, яка невдовзі зникла.

Нагадаємо, кишеньковий годинник, знайдений серед речей пасажира, який загинув під час катастрофи «Титаніка», може бути проданий на аукціоні за суму до £50,000.