Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

Всі п'ятеро учасників злочинної групи вже отримали офіційні підозри

Київські правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу з п'яти осіб, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 млн грн банку та лізингової компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що учасники схеми, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, шляхом підроблення документів про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу, укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн грн.

«За аналогічних обставин за договором постачання автоматичної інжекційно-ливарної машини з лізинговою компанією підозрювані заволоділи 24,6 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

Повідомляється, що всі п'ятеро учасників злочинної групи отримали офіційні підозри: їм повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях. Трьом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство у цій справі триває під контролем прокуратури, а розслідуванням займаються детективи київського БЕБ. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та можливих інших причетних осіб.

Розслідуванням справи займаються детективи київського БЕБ фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Нагадаємо, у Національній поліції заявили, що ліквідували угруповання, яке ошукувало покупців і продавців дронів. За дев’ять місяців чоловіки привласнили щонайменше 10,7 млн грн, зокрема й на постачаннях для українських військових. За даними слідства, учасники схеми зареєстрували фіктивного підприємця та продавали потенційним покупцям пробні партії дронів по 3-5 одиниць із частковою передоплатою. Після цього пропонували замовити більшу партію за зниженими цінами, але вже з повною оплатою – після чого зникали, блокуючи контакти.

До слова, поліція викрила колишнього працівника мережі торгівельних центрів у заволодінні товарами на суму близько 500 тис. грн.