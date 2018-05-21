Двоє неповнолітніх, які під Києвом задушили дівчинку, проведуть за ґратами понад 10 років

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Прокуратура довела вину двох неповнолітніх у вчиненому кримінальному правопорушенні

Двоє неповнолітніх осіб, які у Василькові Київської області задушили дівчинку шнурком з її черевика, а потім пограбували, проведуть за ґратами 12 та 13 років, а також сплатять 1 млн грн батькам вбитої. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що 17-річний раніше судимий хлопець та його 16-річний друг, прогулюючись поблизу стадіону у м. Васильків зі своєю неповнолітньою знайомою, почали з’ясовувати між собою відносини, на ґрунті ревнощів між ними розпочалась сварка. Так, 16-річний хлопець, обурившись на словесні образи дівчини, схопив її однією рукою за шию, а іншою обхватив тіло, перекривши таким чином доступ повітря до дихальних шляхів, внаслідок чого потерпіла втратила свідомість та впала на землю. У подальшому, на грунті особистих образ хлопці вирішили вбити дівчину, для чого висмикнули з її черевика шнурок, накинули його на шию потерпілій та задушили, а потім заволоділи її мобільним телефоном. З метою приховати сліди злочину зловмисники перенесли труп дівчинки до ями неподалік стадіону та засипали його сміттям», - інформують у прокуратурі.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України, та взято під варту.

«Завдяки якісному підтриманню державного обвинувачення Ірпінським відділом Києво–Святошинської місцевої прокуратури доведено вину двох неповнолітніх у вчиненому кримінальному правопорушенні, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 та 13 років. Відповідно до задоволеного цивільного позову потерпілих обвинувачені повинні сплатити на їх користь 1 млн гривень», - повідомляє прокуратура.