«Екопарк Осокорки»: активісти створили візуалізацію майбутньої заповідної зони

На думку активістів, парк на Осокорках – це не забаганка, а життєва необхідність

Через щільну забудову Дарницького району кияни потребують просторої зони відпочинку

Візуалізацію публічного простору на Лівому березі Києва створили в громадській організації «Екопарк Осокорки». Як повідомляє «Хмарочос», його концепція створювалася у співпраці з фахівцями з питань екології, урбаністики, містобудування та ландшафтного дизайну.

Щоб зберегти унікальний природний ландшафт екопарку потрібно облаштувати буфер – захисну ділянку, яка б перебирала на себе основне антропогенне навантаження. Тому, на думку екологів, найдоцільніше на такій буферній ділянці навколо озера Небреж облаштувати міський парк.

Через щільну забудову Дарницького району містяни потребують просторої зони відпочинку. Автори проєкту стверджують, що міський парк на Осокорках – це «не забаганка, а життєва необхідність, якщо йдеться про збереження якісного рівня життя у місті».

Міський парк має бути розташований у зоні простої доступності для містян. Це означає, що люди, які живуть у прилеглих районах, повинні мати можливість дістатися парку без використання громадського і приватного транспорту. А місцезнаходження станцій поблизу метро дасть можливість у зручний спосіб відвідувати парк решті киян і гостей міста. Окрім цього, створення заповідних земель на півдні від вулиці Колекторної і міського парку поблизу житлового масиву зупинить подальше навантаження на транспортну інфраструктуру району.

У презентації проілюстровані деякі об’єкти, які виходять за межі міського парку: перша вишка для огляду мальовничої території Екопарку і «Дощовий парк» на місті наявного зараз потворного об’єкту зливової каналізації поблизу озера Тягле.

На Осокорках, поміж озерами Небреж і Тягле, планувалося звести 43 будинки заввишки 26-27 поверхів. Проти будівництва виступають активісти ГО «Екопарк Осокорки» та місцеві мешканці, вважаючи, що зелена зона не має бути забудована. Пізніше забудовник презентував оновлений проєкт ЖК, в якому кількість будинків скоротили вдвічі – до 25, однак судячи з візуалізацій, поверховість залишилася такою самою.

Попередньо збанкрутілий банк «Аркада» розраховував продати близько 13 тисяч квартир. Департамент містобудування та архітектури КМДА рекомендував забудовнику ЖК «Патріотика на озерах» скоригувати проєкт, зменшивши кількість будинків комплексу відповідно до кількості квартир, які вже купили інвестори.

Добудувати 11 тисяч квартир вкладників банку «Аркада» взялася компанія Stolitsa Group. У КМДА анонсували підписання меморандуму про добудову житлових комплексів «Патріотика», «Еврика», а також «Патріотика на озерах» – проти останнього виступають місцеві мешканці й активісти, адже він має розташуватися на місці зеленої зони між озерами Небреж і Тягле.

Як повідомлялось раніше, президенту і власнику неплатоспроможного банку «Аркада» Костянтину Паливоді та його спільникам повідомлено про підозру у розтраті 22,7 млн грн вкладників.