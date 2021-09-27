Екоцид під Києвом: сміттєвий полігон розрісся до катастрофічних масштабів (фото)

Екологи виписали комунальному підприємству штраф на 55 млн грн

У селі Старі Петрівці Вишгородського району сміттєвий полігон площею 5 га, який експлуатується КП «Комунальник», сягнув 20 гектарів за рахунок незаконно використовуваних земель. За фактом засмічення територій, не призначених для захоронення сміття, відкрито два кримінальних провадження. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

«Під час останньої перевірки сміттєзвалища за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ДЕІ виявила засмічення територій, не призначених для захоронення сміття. Площа полігону становить 5 гектарів, але по факту сягає 20 гектарів за рахунок незаконно використовуваних земель. Також зафіксовано низку порушень правил експлуатації», – розповів голова Держінспекції Андрій Мальований.

Посадовець спільно з журналістами взяв участь у обстеженні полігону.

Мальований зазначив, що Держекоінспекція розрахувала та пред’явила підприємству збитки на суму близько 55 млн грн.

Держекоінспекція також звернулася до Господарського cуду Києва з позовом щодо примусового стягнення збитків та до Київського окружного адміністративного суду з вимогою припинити діяльність КП «Комунальник».

За словами голови ДЕІ, випадки такого масштабного засмічення території в Україні зовсім непоодинокі. «Близько третини всіх полігонів працюють з недотриманням екологічних вимог. За 8 місяців 2021 року Держекоінспекція виявила найбільше порушень саме у сфері поводження з відходами – понад 10 тисяч. Це більше, ніж за весь минулий рік», – підкреслив Мальований.

Одна з основних причин недосконалості сфери поводження зі сміттям – небажання громад розвивати інфраструктуру. «Вони не розробляють Схеми санітарного очищення, чим не закріплюють чіткі правила управління відходами. Нерідко це призводить до визначення перевізника з порушеннями, тож вивезенням сміття займаються недобросовісні компанії. Вони вивозять його на вільні земельні ділянки, утворюючи мережу несанкціонованих сміттєзвалищ», – зауважив Мальований.

Саме тому фахівці ДЕІ сприяють посиленню відповідальності за такі порушення. «Зокрема, підготували та сприяли затвердженню змін до методики щодо розрахунку збитків за забруднення земельних ресурсів. Також спільно з фахівцями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів спеціалісти інспекції готують проект змін до КУпАП щодо підвищення адмінштрафів. Санкція за порушення вимог щодо поводження з відходами зросте у близько 3 рази (з 850 до як мінімум 2550 гривень для посадових осіб). Громади мають розуміти, що у разі бездіяльності змушені будуть витрачати місцеві бюджети на сплату збитків і штрафів, замість вкласти їх у сміттєпереробні заводи чи пункти сортування», – заявив Мальований.

Посадовець підкреслив, що європейський досвід поводження з відходами базується на принципі мінімізації сміття шляхом зменшення його продукування, повторного використання, переробки.

«Таку практику в Україні має бути впроваджено після ухвалення законопроєкту № 2207-1-д «Про управління відходами». Він вводить ієрархію поводження зі сміттям, відповідальність виробника за утворені відходи тощо. Та головне – він передбачає залучення бізнесу до розвитку місцевої «сміттєвої» інфраструктури. Це дозволить допомогти місцевим громадам налагодити ефективну систему управління відходами. Сподіваюсь, що законопроєкт буде ухвалений у другому читанні вже найближчим часом, і Україна перейде на шлях сталого поводження з відходами», – додав Мальований.

Нагадаємо, раніше в Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах.

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