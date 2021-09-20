Під час всесвітньої толоки кияни зібрали понад 500 кубометрів сміття (фото)

Крім Гідропарку, було прибрано 22 локації

18 вересня Київ разом з іншими містами України взяв участь у всесвітній екологічній акції World Cleanup Day. Окрім головної локації у Гідропарку, тисячі киян долучились до найближчих у своїх районах пунктів прибирання. Таких місць було організовано 22. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«За кілька годин нам вдалось зібрати більше 500 кубометрів сміття. Моя мрія, щоб такі акції відбувались щодня», – сказав Кулеба.

За його словами, місто щороку традиційно допомагає Всеукраїнському руху Let’s do it, Ukaine в організації масштабної толоки до Всесвітнього дня прибирання. Визначає з районними держадміністраціями проблемні локації, організовує сортування та вивезення зібраного сміття. Також місто забезпечило чергування фахівців патрульної поліції, інспекторів благоустрою та «Муніципальної варти».

«Я впевнений, коли хоч раз людина долучилась за власним бажанням до суспільної толоки, вона вже ніколи не кине пакет зі сміттям у місці відпочинку. Такі заходи потрібні, перш за все, для виховання культури поводження з відходами, зменшення споживання та більш екологічного ставлення до нашого життя. Дякую всім, хто знайшов час зробити наш Київ чистішим. І звертаюсь до всіх киян – берегти порядок та поважати працю інших», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 18 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти.