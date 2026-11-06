Зеленський звинуватив владу Києва у провалі підготовки до зими

Володимир Зеленський заявив про критичну ситуацію з електро- та водопостачанням у Києві

Президент заявив, що найскладніша ситуація з електрикою та водопостачанням склалася у столиці через невиконання рішень на міському рівні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опинився у найскладнішій ситуації з електро- та водопостачанням після російських ударів. Глава держави пов'язав тривалі відключення у столиці з неналежною підготовкою міської влади до опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

За словами Зеленського, він провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російських атак та стану енергопостачання в регіонах України.

«Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики», – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що уряд забезпечує додаткове обладнання та працює над пришвидшенням відновлювальних робіт. Зокрема, Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією про постачання генераторів, кабелів та іншого необхідного устаткування.

Під час селекторної наради також заслухали доповіді про ситуацію в Дніпрі, Харкові, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Сумській та Київській областях.

Окремо президент обговорив із представниками державних і приватних енергетичних компаній необхідність залучення додаткових ремонтних бригад та прискорення відновлення пошкодженої інфраструктури.

Прем'єр-міністр доповів про запуск програми щомісячних доплат працівникам, залученим до відновлення після російських атак. Йдеться про енергетиків, комунальників, залізничників, а також працівників об'єктів водопідготовки та водопостачання.

За словами Зеленського, до відновлення енергомереж та енергооб'єктів залучають і визначені підрозділи Збройних сил України.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ та представники Повітряних сил доповіли про використання бойової авіації, мобільних вогневих груп і підрозділів прикриття для захисту енергетичної інфраструктури від російських безпілотників.

«Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами», – зазначив президент.

Зеленський також доручив прем'єр-міністру посилити комунікацію із сусідніми державами щодо роботи ліній енергетичної солідарності та можливостей постачання електроенергії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада повідомляла, що до 12 листопада планує забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.