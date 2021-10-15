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    Електронна столиця. У застосунку «Київ цифровий» вже 1 млн користувачів

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    Кількість користувачів застосунком «Київ цифровий» постійно зростає
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко зробив цифровізацію одним із пріоритетів розвитку міста

    Уже понад 1 мільйон користувачів завантажили застосунок «Київ цифровий». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник цифровізації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

    «Мер столиці Віталій Кличко зробив цифровізацію одним із пріоритетів розвитку міста. І як показують результати – Київ рухається у правильному напрямку, щоб довести звання електронної столиці. У застосунку «Київ цифровий» вже 1 млн користувачів», – написав Оленич.

    У цьому році в застосунку з’явився прямий інструмент е-демократії (голосування за Громадський бюджет), вдосконалені сервіси паркування та оплати проїзду в громадському транспорті.

    «У найближчих планах – інтеграція у застосунок моніторингу якості повітря, розкладу руху громадського транспорту, подання електронних петицій та багато іншого», – розповів керівник цифровізації Києва.

    Детальніше про підсумки роботи міського застосунку «Київ Цифровий» на своїй Facebook-сторінці повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

    Він поділився невеликими підсумками роботи:

    • понад 400 тисяч транспортних карт у застосунку. Користувачі вигідно купували поїздки та проїзні понад 2,5 мільйона разів;
    • користувачі оплатили проїзд за допомогою QR-квитків із екрану смартфону майже 7 мільйонів разів;
    • водії оплатили паркування в застосунку 130 тисяч разів, повернули близько 55 тисяч евакуйованих авто та сплатили понад 80 тисяч штрафів;
    • містяни отримали понад 200 тисяч повідомлень у застосунку від Центральної Диспетчерської Служби з питань ЖКГ 1557.

    «А ще користувачі залишили понад 2 тисячі відгуків у App Store і Google Play», – додав Половинко.

    Нагадаємо, що «Київ цифровий» доступний для безкоштовного завантаження на iOS та Android.

    Як повідомлялося, у Києві фахівці працюють над впровадженням ІоТ-технологій та вдосконаленням системи моніторингу якості повітря.

    Теги: Київ технології КМДА кияни
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    Електронна столиця. У застосунку «Київ цифровий» вже 1 млн користувачів