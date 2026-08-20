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Столична влада проводить перепис людей, які потребуватимуть захисту під час блекаутів: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столична влада проводить перепис людей, які потребуватимуть захисту під час блекаутів: деталі
Минулої зими місто створювало додаткові місця для тимчасового розміщення людей старшого віку, людей з інвалідністю та родин, які виховують дітей з інвалідністю
фото: Марина Хонда/Facebook

Заступниця голови КМДА: У Києві більше 12 тис. будинків, з них вже обстежено працівниками соціального захисту вже 10,4 тис.

У Києві шукають і перевіряють списки людей, яким може знадобитися допомога чи виїзд із міста у разі тривалих відключень світла й тепла. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За словами заступниці Кличка, виїхати з Києва, якщо стане зовсім скрутно, зараз готові трохи більше як 1 200 самотніх літніх людей і приблизно 400 дітей з інвалідністю. Але це не остаточні цифри.

«Цифра може змінитись. Зараз ми перевіряємо списки, щоб зрозуміти не просто цифри, а чи готова людина взагалі кудись їхати. Якщо це дитина, то ми одразу шукаємо місця і для всієї її родини», — пояснила Хонда.

Одним із головних висновків минулої зими, за словами Хонди, є важливість знання фактичного перебування людини, яка може потребувати допомоги.

Чиновниця пояснює, зо багато киян похилого віку чи сімей з дітьми з інвалідністю ніколи не зверталися до соцслужб і не стоять на обліку, тому система їх взагалі «не бачить».

Щоб знайти таких людей, зокрема, у Деснянському, Печерському, Дніпровському та Голосіївському районах соцпрацівники пішли розпитувати через ЖЕКи, ОСББ та розклеювати оголошення. Головна мета – виявити кожного, кому взимку без світла і тепла загрожуватиме небезпека.

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

Заступниця Кличка Марина Хонда повідомила, що у разі тривалого блекауту чи відсутності опалення частина малозахищених киян, які відмовляться від тимчасового переселення, отримають спеціальні «теплі набори». Наразі орієнтовно визначена потреба у 31 тис. таких пакунків.

До слова, у Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. 

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Теги: Київ місцева влада кияни столиця Марина Хонда евакуація

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