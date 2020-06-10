Епідемія в Києві: Кличко погрожує повернути всі обмеження
Кличко не виключає, що місто повернеться до обмежень у разі погіршення ситуації
Київ поки не може перейти до наступних етапів послаблення карантину. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Хочу зазначити, що показник кількості хворих на 100 тисяч мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень. Тому, говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі – поки зарано», - наголосив Кличко.
Він додав, якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення, місто буде вимушене повернутися до обмежень.
«Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, чимало людей поводяться так, ніби загрози не існує, і вірус кудись подівся. Це не так!» - наголосив Кличко.
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Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.
Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ.