Епідемія в Києві: Кличко погрожує повернути всі обмеження



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Кличко не виключає, що місто повернеться до обмежень у разі погіршення ситуації

Київ поки не може перейти до наступних етапів послаблення карантину. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу зазначити, що показник кількості хворих на 100 тисяч мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень. Тому, говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі – поки зарано», - наголосив Кличко.

Він додав, якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення, місто буде вимушене повернутися до обмежень.

«Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, чимало людей поводяться так, ніби загрози не існує, і вірус кудись подівся. Це не так!» - наголосив Кличко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ.