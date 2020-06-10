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    Коронавірус у Києві: Covid-19 виявлено в новонародженого хлопчика

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    Коронавірус у Києві: Covid-19 виявлено в новонародженого хлопчика

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі

    Кількість мешканців Києва, в яких за добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 57 людей, серед них четверо медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    Серед тих, що захворіли: 

    • 30 жінок віком від 26 до 78 рокiв,
    • дівчинка 15 років,
    • 23 чоловіки від 18 до 72 рокiв,
    • троє хлопчиків – одному менше місяця, двом іншим – 15 та 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 60 людей. Усього коронавірус подолали 985киян.

    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі -18. Деснянському – 10. Та в Дніпровському – 9 випадків», - зазначив Кличко.

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    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

    Віталій Кличко Київ діти епідемія кияни коронавірус
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