Коронавірус у Києві: Covid-19 виявлено в новонародженого хлопчика



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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі

Кількість мешканців Києва, в яких за добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 57 людей, серед них четверо медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Серед тих, що захворіли:

30 жінок віком від 26 до 78 рокiв,

дівчинка 15 років,

23 чоловіки від 18 до 72 рокiв,

троє хлопчиків – одному менше місяця, двом іншим – 15 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 60 людей. Усього коронавірус подолали 985киян.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі -18. Деснянському – 10. Та в Дніпровському – 9 випадків», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.