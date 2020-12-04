  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус не відступає: за добу у Києві понад 1,3 тис. нових хворих

    • Розсилка
    У Києві найвищий показник добової захворюваності на коронавірус - Коронавірус не відступає: за добу у Києві понад 1,3 тис. нових хворих
    У Києві найвищий показник добової захворюваності на коронавірус
    Фото: Reuters

    На Київщині за добу майже тисяча виявлених випадків Covid-19

    За минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 24275 осіб (за добу 512), померли 1369 осіб (за добу 30).

    У Київській області зафіксовано 41415 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 988 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 924 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 13898 осіб (за добу 658), померли 719 людей (за добу 16).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 787891 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 3 грудня зафіксовано 15131 хворий на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 3 грудня у Києві було підтверджено 75376 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1364 осіб.  

    У Київській області було зафіксовано 40427 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 924 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.

     

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies