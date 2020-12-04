Коронавірус не відступає: за добу у Києві понад 1,3 тис. нових хворих

На Київщині за добу майже тисяча виявлених випадків Covid-19

За минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 24275 осіб (за добу 512), померли 1369 осіб (за добу 30).

У Київській області зафіксовано 41415 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 988 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 924 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 13898 осіб (за добу 658), померли 719 людей (за добу 16).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 787891 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 3 грудня зафіксовано 15131 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 3 грудня у Києві було підтверджено 75376 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1364 осіб.

У Київській області було зафіксовано 40427 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 924 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.