Під Європейською площею може з'явитись багаторівневий паркінг
Для вирішення проблеми заторів у Києві планується будівництво паркінгів
Фото: Генплан Києва
У Генплані Києва передбачено будівництво паркінгів
У проєкті Генерального плану Києва передбачено низку заходів для вирішення транспортної проблеми міста. Про це повідомили розробники проєкту Генплану.
Зокрема, передбачено будівництво паркінгів.
Паркінги планують збудувати на таких локаціях:
- Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів ( біля станції метро «Іподром» (на етап 7 років), в районі станцій метро «Деміївська», «Либідська», «Васильківська»).
- Будівництво багаторівневих паркінгів в районі станції метро «Харківська».
- Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів (в районі станції метро «Бориспільська» (на етап 7 років), Дарницького залізничного вокзалу).
- Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів в районі станції метро «Лісова» (на етап 7 років).
- Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів (в районі станцій метро «Дарниця», «Лівобережна», «Чернігівська»).
- Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів (в районі станцій метро «Оболонь» (на етап 7 років), «Героїв Дніпра», «Мінська»).
- Будівництво перехоплюючих паркінгів на перетині Великої Кільцевої дороги та просп. Леся Курбаса (на етап 7 років), в районі станцій метро «Святошин» (на етап 7 років), «Академмістечко» (на етап 7 років), «Житомирська» (на етап 7 років).
- Будівництво багаторівневих паркінгів в районі просп. Перемоги, просп. Палладіна.
- Будівництво перехоплюючого паркінгу в районі станції метро «Шулявська».
- Формування громадського центру з торгівельно-виставковим комплексом з паркінгом та пішохідним публічним простором на Привокзальній площі.
- Будівництво перехоплюючих паркінгів в районі Центрального залізничного вокзалу, станції метро «Сирець» (на етап 7 років).
- Будівництво багаторівневого підземного паркінгу під Європейською площею.
Як повідомлялося, у проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену.
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