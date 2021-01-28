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    Під Європейською площею може з'явитись багаторівневий паркінг

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    Для вирішення проблеми заторів у Києві планується будівництво паркінгів - Під Європейською площею може з'явитись багаторівневий паркінг
    Для вирішення проблеми заторів у Києві планується будівництво паркінгів
    Фото: Генплан Києва

    У Генплані Києва передбачено будівництво паркінгів

    У проєкті Генерального плану Києва передбачено низку заходів для вирішення транспортної проблеми міста. Про це повідомили розробники проєкту Генплану.

    Зокрема, передбачено будівництво паркінгів.

    Паркінги планують збудувати на таких локаціях:

    1. Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів ( біля станції метро «Іподром» (на етап 7 років), в районі станцій метро «Деміївська», «Либідська», «Васильківська»).
    2. Будівництво багаторівневих паркінгів в районі станції метро «Харківська».
    3. Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів (в районі станції метро «Бориспільська» (на етап 7 років), Дарницького залізничного вокзалу).
    4. Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів в районі станції метро «Лісова» (на етап 7 років).
    5. Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів (в районі станцій метро «Дарниця», «Лівобережна», «Чернігівська»).
    6. Будівництво багаторівневих перехоплюючих паркінгів на в’їздах і біля основних пересадкових вузлів (в районі станцій метро «Оболонь» (на етап 7 років), «Героїв Дніпра», «Мінська»).
    7.  Будівництво перехоплюючих паркінгів на перетині Великої Кільцевої дороги та просп. Леся Курбаса (на етап 7 років), в районі станцій метро «Святошин» (на етап 7 років), «Академмістечко» (на етап 7 років), «Житомирська» (на етап 7 років).
    8. Будівництво багаторівневих паркінгів в районі просп. Перемоги, просп. Палладіна.
    9. Будівництво перехоплюючого паркінгу в районі станції метро «Шулявська».
    10. Формування громадського центру з торгівельно-виставковим комплексом з паркінгом та пішохідним публічним простором на Привокзальній площі.
    11. Будівництво перехоплюючих паркінгів в районі Центрального залізничного вокзалу, станції метро «Сирець» (на етап 7 років).
    12. Будівництво багаторівневого підземного паркінгу під Європейською площею.

    Як повідомлялося, у проєкті Генерального плану Києва містяться амбітні плани щодо розбудови столичного метрополітену.

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    Теги: Київ будівництво транспорт парковка
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