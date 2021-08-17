«Права жінок за шаріатом». Представники «Талібану» дали першу пресконференцію

Таліби кажуть, що не хочуть проблем з міжнародною спільнотою

Представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі. Про це повідомляє ВВС.

Речник «Талібану» Забіхулла Моджахед запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні.

Таліби наголосили, що не будуть дозволяти здійснювати атаки з території Афганістану по інших державах, але закликали США вивести всіх своїх військових з країни до 11 вересня.

“All our sisters, all our women are secure. Our God, our Quran, says women are a very important part of our society”



Taliban spokesman says if Afghan women "continue to live according to Sharia, we will be happy, they will be happy” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/Lx0blUcL09 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Серед іншого, представники «Талібану» повідомили низку принципів внутрішньополітичних перетворень у Афганістані, якими керуватиметься новий уряд, зокрема

дотримання прав жінок в межах шаріату, забезпечення їх доступу до освіти та праці, участь у роботі уряду;

забезпечення свободи медіа, допоки вони не порушують «ісламські принципи»;

загальна амністія для чиновників та військових попередньої влади;

забезпечення безпеки кордонів та свободи пересування в країні.