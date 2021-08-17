«Права жінок за шаріатом». Представники «Талібану» дали першу пресконференцію
Таліби кажуть, що не хочуть проблем з міжнародною спільнотою
Представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі. Про це повідомляє ВВС.
Речник «Талібану» Забіхулла Моджахед запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні.
Таліби наголосили, що не будуть дозволяти здійснювати атаки з території Афганістану по інших державах, але закликали США вивести всіх своїх військових з країни до 11 вересня.
“All our sisters, all our women are secure. Our God, our Quran, says women are a very important part of our society”— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021
Taliban spokesman says if Afghan women "continue to live according to Sharia, we will be happy, they will be happy” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/Lx0blUcL09
Серед іншого, представники «Талібану» повідомили низку принципів внутрішньополітичних перетворень у Афганістані, якими керуватиметься новий уряд, зокрема
- дотримання прав жінок в межах шаріату, забезпечення їх доступу до освіти та праці, участь у роботі уряду;
- забезпечення свободи медіа, допоки вони не порушують «ісламські принципи»;
- загальна амністія для чиновників та військових попередньої влади;
- забезпечення безпеки кордонів та свободи пересування в країні.
Тим часом віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою країни. За його словами, він став керівником Афганістану після втечі президента Ашрафа Гані.
Також сьогодні, 17 серпня, афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.
Як відомо, 15 серпня таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.
До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.
Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.