«Права жінок за шаріатом». Представники «Талібану» дали першу пресконференцію

Представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі. Про це повідомляє ВВС.

Речник «Талібану» Забіхулла Моджахед запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні.

Таліби наголосили, що не будуть дозволяти здійснювати атаки з території Афганістану по інших державах, але закликали США вивести всіх своїх військових з країни до 11 вересня.

“All our sisters, all our women are secure. Our God, our Quran, says women are a very important part of our society”



Taliban spokesman says if Afghan women "continue to live according to Sharia, we will be happy, they will be happy” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/Lx0blUcL09