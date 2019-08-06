Фасад червоного корпусу університету Шевченка закрили сіткою (фото)



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У будівлі головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка триває ремонт Фото: Вечірній Київ

Тривають реставраційні роботи будівлі головного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка

Киянам та гостям столиці сьогодні не вдасться полюбуватися червоним корпусом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адже місяць тому тут розпочалися ремонтні роботи.

Наразі головний вхід зачинений. Вхід до корпусу через запасний вхід юридичного факультету.

Минулого року КНУ імені Тараса Шевченка провів тендер на ремонтно-реставраційні роботи (ремонт покрівлі, антикригової системи, фасадні роботи та заміни вікон) будівлі головного навчального корпусу. Згідно з ним, заплановано ґрунтування складних фасадiв пiд оздоблення, штукатурку, шпаклювання складних стiн фасадів, фарбування гладких поверхонь фасаду німецькою фасадною фарбою в кольорі UniRed та інше.

Будівля Червоного корпусу університету Шевченка є пам'яткою історії національного значення. Вона була побудована в 19 столітті (1837 – 1843 рр.) у стилі «російський класицизм» за проектом архітекторів Вікентія і Олександра Беретті.

Джерело: Вечірній Київ