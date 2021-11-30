Справа на 72 млн грн. У Києві судитимуть ексголову банку «Аркада»

Ексголова банку зі спільниками реалізував схему привласнення грошей фондів фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика»

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно ексголови правління банку «Аркада» та восьми співучасників за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк «Аркада».

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн грн.

За аналогічною схемою, під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку виведено ще 22 млн грн.

Своїми умисними протиправними діями учасники організованої групи за сприяння пособників – керівників підконтрольних товариств заподіяли майнову шкоду банку «Аркада» на загальну суму 72 млн грн.

Наразі відносно ексголови правління та чотирьох службовців банку скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення у складі організованої групи за ч. 5 ст. 191 КК України, та чотирьох пособників – керівників підконтрольних товариств за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ «Аркада» та восьми інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.