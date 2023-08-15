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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту

15 серпня в Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Росія піднімала в небо авіацію.

«Зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з аеродрому Саваслейка!», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 15:30 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину фото 1

О 16:27 почалися відбої повітряних тривог.

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.

Теги: тривога війна

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