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Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину
Останніми тижнями, за інформацією британської розвідки, Росія була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські літаки обмежуються польотами над територією, яку контролює РФ, через загрозу з боку української ППО

Військово-повітряні сили Росії продовжують послідовно використовувати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, протягом літа російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад 100 літако-вильотів на день, але вони майже завжди обмежувалися польотами над територією, яку контролює Росія, через загрозу з боку української ППО.

За даними британської розвідки, Росія спробувала вирішити цю проблему, все частіше використовуючи базові вільнопадаючі бомби з плануючими пристроями, що збільшують дальність польоту. Літаки можуть скидати ці багато кілометрів від своїх цілей, але вони ще мають продемонструвати стабільну точність.

«На початку контрнаступу України на півдні червня 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Однак останніми тижнями Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, що Росія почала формувати нові армії для війни в Україні. Впродовж двох останніх місяців Росія почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію. Експерти підкреслюють, що попри все без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. 

Теги: авіація війна британська розвідка

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