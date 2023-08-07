Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину

Російські літаки обмежуються польотами над територією, яку контролює РФ, через загрозу з боку української ППО

Військово-повітряні сили Росії продовжують послідовно використовувати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Як зазначається у зведенні, протягом літа російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад 100 літако-вильотів на день, але вони майже завжди обмежувалися польотами над територією, яку контролює Росія, через загрозу з боку української ППО.

За даними британської розвідки, Росія спробувала вирішити цю проблему, все частіше використовуючи базові вільнопадаючі бомби з плануючими пристроями, що збільшують дальність польоту. Літаки можуть скидати ці багато кілометрів від своїх цілей, але вони ще мають продемонструвати стабільну точність.

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«На початку контрнаступу України на півдні червня 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Однак останніми тижнями Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, що Росія почала формувати нові армії для війни в Україні. Впродовж двох останніх місяців Росія почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію. Експерти підкреслюють, що попри все без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.