Путін всіх переграв? Що змінила війна всередині Росії

Кремль не хоче зупиняти війну, яку розпочав ще 10 років тому

Так, це боляче усвідомлювати, але ця війна для світу (і навіть наших найближчих союзників) – не про долю України, а про долю Росії. Це головний сюжет драми, який ми повинні відстежувати хоча б для того, аби не втрачати відчуття реальності.

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Є у кібернетиці такий принцип «чорного ящика». Якщо ти не знаєш достеменно, що відбувається всередині якогось об'єкта чи процеса, ти можеш судити про нього після співставлення двох станів системи – на вході і на виході. Для розуміння того, чим є нинішня війна для Росії, доречно застосувати саме цей підхід.

Отже, станом на 2013 рік Росія була однією з найбільш впливових держав світу. Президент Путін очолив список найвпливовіших людей світу за версією Forbes. Авторитет РФ у Раді безпеки ООН є безперечним. Росія виступає модератором найгостріших конфліктів сучасності. Її слово є визначальним у ситуації навколо Іранської ядерної програми, проблеми КНДР, наслідків конфлікту на Балканах.

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У Європі Путіна підтримують лідери провідних держав – Меркель, Саркозі, Берлусконі... Практично в кожній європейській країні є проросійські партії, проросійські ЗМІ, розгалужена російська агентура. Sputnik і Russia Today стають глобальними медіа і створюють конкуренцію західному порядку денному.

Китай дивиться на Росію з повагою і прагне створити з нею рівноправний союз.

На пострадянському просторі придушені останні вогнища «кольорових революцій». Інтеграція України, Грузії, Молдови в НАТО і Євросоюз надійно заблокована.

Президент США Обама з повагою ставиться до «зони особливих інтересів» Москви, відчуває провину за дії своїх попередників зі «стримування Росії» та покладає великі надії на «перезавантаження» відносин з РФ.

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Російська армія вважається однією з найпотужніших, а за результатами переозброєння (почалося з 2011 р.) стає однією з найсучасніших.

Фінансове становище РФ є чудовим. Золото-валютні резерви зростають, виручка від торгівлі нафтою і газом зосереджуються в двох спеціальних фондах. Магістралі ремонтуються, метро в Москві будується. Доходи населення високі, як ніколи раніше. Іноземні інвестори стоять в черзі. Ростуть світові ціни на енергоносії, а разом з ними зростає і залежність європейських споживачів від російського газу і нафти (нові довгострокові контракти, нові трубопроводи, корупція і т.п.).

Російська експансія пронизує всі сфери життя Заходу. Політика, бізнес, спорт, експертне середовище, медіа – скрізь росіяни зміцнюють свої позиції, залучають усе нових агентів, скуповують активи і власність, починають почуватися господарями в цій системі західного капіталізму, де «все вирішують гроші».

Російські олігархи і дипломати, кримінальні мережі і спецслужби, артисти, літератори і професори, відпочивальники в Анталії і гуляки на Лазурному березі – усі поводяться нахабно, зарозуміло, агресивно. «Русскіє марши» проходять в європейських столицях. «Дєнь Побєди» гримить на курортах Туреччини і Єгипту.

На цьому тлі Путін починає війну, яка триває вже майже десять років.

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Про її значення і місце в історії можна скласти переконливе уявлення, якщо пройтись по кожному з названих вище пунктів з проекцією на сьогоднішній день.

Путін всєх пєрєіграл?

Як не дивно, але – так! Для Путіна і його корпорації має значення лише одна зміна, яка відбулася в «чорному ящику» за цей час. Її пару днів тому зафіксував речник російського президента Пєсков. За словами останнього, вибори в Росії з демократичної процедури перетворилися на бюрократичну. Путіна переоберуть з результатом 90% голосів «за». Шкода навіть грошей на це витрачати, жаліється Пєсков.

Встала с колєн Росія, да...