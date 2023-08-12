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На Донеччині подружжя потрапило під ворожий обстріл: загинула жінка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Донеччині подружжя потрапило під ворожий обстріл: загинула жінка
Росіяни вдарили по території приватного домоволодіння у селі на Донеччині
фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda (ілюстративне)

Снаряд окупантів влучив по території приватного домоволодіння

Учора, 11 серпня, росіяни гатили по селу Єлизаветівка Мар'їнської громади Донецької області. Від ворожого обстрілу загинула жінка, а її чоловік отримав поранення. Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, передає «Суспільне Донбас».

За словами посадовиці, ймовірно, російські загарбники обстріляли село з артилерії.

«У результаті влучання снаряду на територію приватного домоволодіння загинула 70-річна жінка. Її чоловік 76 років отримав мінно-вибухову травму й осколкові поранення», – заявила Руденко.

За даними прокуратури, чоловік отримав медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, завершився 534-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали п'ять ракетних ударів, застосували чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (одну знищено) та одну ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційні удари та здійснив майже 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Донеччина обстріл

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