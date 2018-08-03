«Газова блокада» Києва: до переговорів залучено чотири сторони



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«Нафтогаз» відмовляється постачати газ Києву

Напрацьовується «дорожня карта» щодо визначення структури боргу, механізму погашення, долі нарахованих штрафних санкцій та пені

Для врегулювання питання заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, що виникла за період дії угоди Києва і ПАТ «Київенерго», тривають багатосторонні переговори за участю представників уряду, Київської міської державної адміністрації, НАК «Нафтогаз» та ПАТ «Київенерго». Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У ході цієї роботи напрацьовується «дорожня карта» щодо визначення структури боргу, механізму погашення, долі нарахованих штрафних санкцій та пені. Про остаточно прийняті рішення поки не йдеться.

«Інформуємо, що 30 липня 2018 року під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва проведена нарада, під час якої КП «Київтеплоенерго» доручено вжити заходів щодо забезпечення сталої роботи ТЕЦ-5, зокрема, шляхом закупівлі природного газу на ринку та формування запасів резервного палива», - йдеться в повідомленні.

31 липня під час комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнано потенційну загрозу виникнення порушення режиму роботи окремої частини енергетичної системи України у м. Києві. Для недопущення цієї загрози комісія доручила КП «Київтеплоенерго» в установленому порядку вжити заходів із закупівлі природного газу на ринку.

Враховуючи вищезазначені доручення та з метою забезпечення стабільної роботи ТЕЦ, «Київтеплоенерго» тимчасово уклало угоду на закупівлю природного газу за комерційною ціною. Це дозволило уникнути зупинки ТЕЦ та наслідків, що могли виникнути, зокрема, застосування графіків аварійних відключень електроенергії.

«Звертаємо увагу, що «Київтеплоенерго» уклало угоду з компанією «Укрнафтобуріння» (УНБ) на постачання 18 млн куб. м за ціною 10,2 тис. грн за тисячу кубометрів. Угоду з УНБ укладено, виходячи з ціни на газ, наявності необхідного ресурсу та заведення номінацій, тобто обсягів газу. Ціна УНБ нижча порівняно з ринковою ціною газу НАК «Нафтогаз», яка становить 11,083 тис. грн за тисячу кубометрів з ПДВ. Однак ціна УНБ вища, ніж ціна постачання газу «Нафтогазом» за умовами, затверджених Кабміном покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, 1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом місяця столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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