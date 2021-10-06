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    Зеленський назвав Бабин Яр спільною трагедією єврейського та українського народів

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    Президент України: Маємо пам&rsquo;ятати про Бабин Яр заради майбутнього наших дітей - Зеленський назвав Бабин Яр спільною трагедією єврейського та українського народів
    Президент України: Маємо пам’ятати про Бабин Яр заради майбутнього наших дітей
    Фото: Офіс президента

    Глава держави подякував усім присутнім, зокрема міжнародним гостям, які прибули до України розділити спільний біль у 80-ті роковини страшної трагедії Бабиного Яру

    Масове знищення євреїв в урочищі Бабин Яр у Києві восени 1941 року є спільною трагедією єврейського та українського народів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

    Глава держави наголосив, що Бабин Яр – це спільна трагедія єврейського та українського народів. За його словами, були часи, коли цю чорну сторінку намагалися замовчати, не помічати. І настав час, коли про Бабин Яр нарешті почали говорити, втім, нічого не робили.

    «Бабин Яр – це спільна трагедія єврейського та українського народів. Чорна, потворна сторінка світової історії... Трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного. Навіть, якщо тут не був убитий чийсь родич, друг або знайомий, це торкнулося всіх. Кожної людини, яка вважає себе людиною. Адже те, що сталося тут, є злочином проти виду, проти поняття «людина», – сказав Зеленський на заходах у Києві до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру.

    Зеленський згадав про Праведників народів світу, які рятували жертв розстрілів в урочищі.

    «Серед тих, чиї історії відомі, на сьогодні це звання носить 2 тисячі 659 українців. Ми пишаємося кожним із них», – сказав Зеленський.

    Глава держави подякував усім присутнім, зокрема міжнародним гостям, які прибули до України розділити спільний біль у 80-ті роковини страшної трагедії Бабиного Яру.

    «Це – доказ єдності наших поглядів. Якщо завгодно – тест на однодумців. Як на мене, ми склали його успішно», – заявив Президент України, відзначивши символізм того, що сьогодні тут присутні лідери Ізраїлю та Німеччини.

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    Теги: трагедія держава Володимир Зеленський Бабин Яр президент
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    Зеленський назвав Бабин Яр спільною трагедією єврейського та українського народів