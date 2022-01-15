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    Полицю підперли відром: мережу вразив стан потяга «Чернівці – Одеса» (відео)

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    Поламані полиці зустрічали пасажирів у вагоні потяга&nbsp;&laquo;Чернівці &ndash; Одеса&raquo; - Полицю підперли відром: мережу вразив стан потяга «Чернівці – Одеса» (відео)
    Поламані полиці зустрічали пасажирів у вагоні потяга «Чернівці – Одеса»
    фото: телеграм-канал «Новини.LIVE Odesa»

    Пасажирам довелося ремонтувати несправні полиці з допомогою того, що було під рукою

    Стан плацкартного вагону потяга «Чернівці – Одеса» викликав обурення у мережі. Так, пасажирам доводиться ремонтувати поламані полиці тим, що є під рукою. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі «Новини.LIVE Odesa».

    На кадрах видно, як один із пасажирів підкладає під нижню полицю відро і ковдру, щоб та не провалилася. Також жінка намагається зафіксувати верхню полицю, котра небезпечно хитається.

    «Вартість залізничних квитків зростає з кожним днем, а от комфорту у вагонах поїздів «Укрзалізниці» для пасажирів не додається. І ось черговий доказ: верхні полиці тримаються на «соплях», а нижню від падіння страхує відро з ковдрою», – ідеться в публікації Телеграм-каналу.

    Раніше компанія «Укрзалізниця» потрапила у черговий конфуз – у відсіку для перевезення багажу пасажир знайшов вугілля.

    Нагадаємо, місця у нових двоповерхових поїздах обурили соцмережі.

    До слова, «Укрзалізниця» ввела ще одну платну послугу для пасажирів. За обмін електронного квитка на паперовий у касах віднедавна потрібно платити 12 гривень.

    Читайте також: «Краще вже плацкарт». Місця у нових двоповерхових поїздах обурили соцмережі
    Теги: вугілля Одеса Укрзалізниця Чернівці жінка перевезення
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    Полицю підперли відром: мережу вразив стан потяга «Чернівці – Одеса» (відео)