Полицю підперли відром: мережу вразив стан потяга «Чернівці – Одеса» (відео)

Пасажирам довелося ремонтувати несправні полиці з допомогою того, що було під рукою

Стан плацкартного вагону потяга «Чернівці – Одеса» викликав обурення у мережі. Так, пасажирам доводиться ремонтувати поламані полиці тим, що є під рукою. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі «Новини.LIVE Odesa».

На кадрах видно, як один із пасажирів підкладає під нижню полицю відро і ковдру, щоб та не провалилася. Також жінка намагається зафіксувати верхню полицю, котра небезпечно хитається.

«Вартість залізничних квитків зростає з кожним днем, а от комфорту у вагонах поїздів «Укрзалізниці» для пасажирів не додається. І ось черговий доказ: верхні полиці тримаються на «соплях», а нижню від падіння страхує відро з ковдрою», – ідеться в публікації Телеграм-каналу.

Раніше компанія «Укрзалізниця» потрапила у черговий конфуз – у відсіку для перевезення багажу пасажир знайшов вугілля.

Нагадаємо, місця у нових двоповерхових поїздах обурили соцмережі.

До слова, «Укрзалізниця» ввела ще одну платну послугу для пасажирів. За обмін електронного квитка на паперовий у касах віднедавна потрібно платити 12 гривень.