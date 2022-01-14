Три гучні архітектурні провали з різних країн світу (фото)

Три вражаючі архітектурні проєкти, які на завжди приходилися до смаку спільноті

Популярне онлайн-видання Dezeen обрало найбільш дискусійні будівельні проєкти

Минулий рік для світової архітектурної та містобудівної галузей позначився кількома серйозними провалами, які свідчать про те, що далеко не завжди навіть, нібито, добре продуманий та реалізований проєкт досягає естетичної та подобається всім. Саме про такі невдачі на своїй Facebook-сторінці розповів Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

Популярне онлайн-видання Dezeen, яке пише про архітектуру та дизайн, обрало топ-будівельних проєктів, що були найбільш дискусійними протягом року, а Департамент відсортував три найбільш невдалі будівельні проєкти.

Сталева будівля The Tower для мистецького центру Luma Arles

Натхненна картиною Ван Гога «Зоряна ніч» будівля з дзеркальним облицюванням була цьогоріч збудована у французькому місті Арль. Це 9-поверхова галерея, прикрашена 11 тисячами цеглин з нержавіючої сталі, має панорамну терасу, виставкові зали, архівні приміщення та офіси. Однак вже після спорудження The Tower почалися дискусії щодо доцільності такої архітектури серед малоповерхової забудови Арля. Окрім того, сталева будівля сильно вибивається із загального архітектурного ансамблю міста, для якого характерна велика кількість старовинних пам’яток, в тому числі античної доби та середньовіччя.

фото: Юрій Тацій/Facebook

Проєкт студентського гуртожитку Munger Hall

Велетенську квадратну будівлю планували спорудити для студентів Каліфорнійського університету. Архітектором гуртожитку виступив мільярдер Чарльз Мангер, який виділив 200 мільйонів доларів на його спорудження. Однак є один нюанс – близько 4200 осіб з 4500 майбутніх жителів будівлі опиняться у кімнатах, де не буде вікон. Саме тому активісти створили електронну петицію, щоб не допустити будівництво, і під заявою вже підписалися понад 14 тисяч людей.

фото: Юрій Тацій/Facebook

Проєкт міста-утопії під назвою Telosa

Він розробляється на замовлення мільярдера Марка Лора архітектурною студією BIG. Концепція міста – це сталий розвиток з урахуванням всіх екологічних вимог до будівель, мінімумом шкоди для довкілля, інклюзивності, та високих стандартів міського життя. Звучить привабливо, чи не так? Проте стати жителями міста буде зовсім не просто – для цього потрібно буде проходити відбір. Крім того, противники створення міста-утопії згадують про те, що статки Марка Лора були зароблені у компанії, яка мало платила своїм працівникам.

фото: Юрій Тацій/Facebook

Раніше повідомлялося, що нещодавно у центрі Одеси: горіла пам'ятка архітектури, є жертви (фото).

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