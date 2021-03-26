Головний рабин Києва розповів, як цьогоріч відбудеться свято Песах (фото)

Свято Песах триває вісім днів, протягом яких забороняється вживати низку продуктів

Із 27 березня українці юдейського віросповідання починають святкувати Песах – біблейське свято на честь виходу з Єгипту. Цьогоріч святкування пройде в умовах карантину. Напередодні головний рабин Києва Рав Йонатан Маркович та єврейська громада надіслала декільком тисячам родин усе необхідне для святкування вдома – мацу та вино.

«Найголовніше, що є в людини – це її життя та здоров’я, саме тому, важливо дослухатися думки лікарів, сидіти вдома, берегти себе та виконувати всі рекомендації МОЗ. Седер (святкову вечерю) можна і треба зробити не в синагозі, а власноруч вдома. Для цього ми надсилаємо набори з усім необхідним для всіх вірян», – сказав Йонатан Беньямін Маркович.

Додатково були надіслані харчові набори та чистий одяг. Про це повідомив речник єврейської громади міста Києва Леонід Барац.

Свято Песах триває вісім днів, протягом яких забороняється вживати низку продуктів: локшину, бобові, крупи, пиво, вироби з тіста. Дозволяєються лише прісні хлібини маца. Перші дві святкові трапези включають у себе хрін, солону воду та гіркі трави – як згадку про гірке життя та сльози, пролиті під час рабства.

Свято Песах історично святкується євреями, але широко відображене в масовій культурі. Зокрема, це пісня Луї Армстронга «Let my people go». У США офіційно президент звертається до народу в цей день.

Указом Президента України #303/2020 Песах визначається як загальнодержавне свято в Україні.