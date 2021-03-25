Що дивляться українці в Youtube під час пандемії: названо головні тренди

В українському сегменті Youtube під час пандемії з'явилися нові тренди

Під час пандемії коронавірусу в українському сегменті Youtube з'явилися нові тренди. Про це свідчать дані, які оприлюднив український офіс Google – компанії, якій належить відео сервіс.

Зокрема, у грудні 2020 року освітній контент в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього.

Також збільшилась зацікавленість глядачів у туристичному контенті – відео про походи і рафтинг зросли на понад 80%.

Цікаво, що з найцікавіших трендів в українському Youtube став контент присвячений риболовлі – час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року.

Що стосується світових трендів, то тут щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Youtube входить в трійку найпопулярніших сайтів в Україні. Українці відвідують відео сервіс частіше, ніж, наприклад, Facebook або «Вікіпедію».

За популярністю серед українців Youtube поступається лише сайту Google.

Як виглядає топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні, дивиться за цим посиланням.

В офісі Google також дали декілька порад, як українцям стати популярними на Yotube. Для цього варто створювати контент для глядачів з інших країн. Це – можливість отримати доступ до нової аудиторії. Орієнтування на міжнародних глядачів сприяє збільшенню часу перегляду й монетизації відео.

Детальніше про це - за посиланням.