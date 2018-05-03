Голову та депутата сільради на Київщині судитимуть за хабарництво

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років

На Київщині судитимуть голову та депутата Кодаківської сільради Васильківського району, які за 70 тисяч гривень хабара погодились надати особі 1 тисячу тонн чорнозему під виглядом утилізації ґрунту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. «Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування стосовно голови



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Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років

На Київщині судитимуть голову та депутата Кодаківської сільради Васильківського району, які за 70 тисяч гривень хабара погодились надати особі 1 тисячу тонн чорнозему під виглядом утилізації ґрунту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування стосовно голови Кодаківської сільської ради Васильківського району за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (пособництво у видачі завідомо неправдивого офіційного документу) та за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає таку вигоду з використанням наданих службових повноважень) КК України та директора комунального житлово-експлуатаційного підприємства, який є депутатом вказаної сільради за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України», - йдеться в повідомленні.

На даний час обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

«Нагадаємо, вказані особи, діючи за попередньою змовою, пообіцяли громадянину надати 100 машин чорнозему, якщо останній їм сплатить 100 тисяч гривень. У подальшому, зловмисники повідомили чоловіку, що нададуть йому «знижку» і за 70 тисяч гривень він зможе вивезти ґрунт, але якщо зробить це своїм екскаватором, щоб мешканці села не викрили голову та депутата на протиправній діяльності», - інформують у прокуратурі.

У подальшому зловмисники видали чоловіку неправдивий договір разової роботи щодо утилізації ґрунту.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.