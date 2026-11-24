У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння російського безпілотника виникла пожежа у складському приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, екстрені служби вже прямують на місце події. Інформація щодо масштабів займання та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Згодом у КМВА повідомили, що за іншою адресою у Голосіївському районі уламки впали на відкритій території з подальшим їх загорянням. Наразі пожежу ліквідовано.

Зазначимо, що падіння ворожого дрона сталося під час п'ятої від початку доби повітряної тривоги в столиці, яка тривала 8 хвилин.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки вдень 23 листопада зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста, є поранені. Також вранці у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників на території одразу двох закладів освіти. Також у Подільському районі уламки дрона впали на складську будівлю без подальшого займання.