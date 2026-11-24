Трипільська теплоелектростанція на Київщині більше не виробляє електроенергію та тепло через масштабні руйнування внаслідок російських атак. На території підприємства триває розбір завалів. Раніше енергетикам уже вдавалося відновити частину потужностей після удару 2024 року, однак станція знову зазнала пошкоджень. Про її нинішній стан і перспективи відновлення розповів директор підприємства Юрій Харко, інформує «Главком» із посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Чому Трипільська ТЕС повністю зупинила генерацію

За словами Юрія Харка, після ударів російської армії станція більше не може виробляти ані електроенергію, ані тепло. Наразі працівники займаються розбором завалів.

«На сьогодні ми повністю втратили можливість генерувати електроенергію. Тобто наразі електростанція не генерує ні електроенергії, ні тепла. З генерації в нас нічого немає, – повідомив директор ТЕС.

Харко нагадав, що після майже повного знищення у 2024 році станцію частково відновили, вона знову змогла виробляти електроенергію. Однак після цього підприємство знову зазнало численних атак. За словами Харка, по території Трипільської ТЕС завдали понад 20 ракетно-дронових ударів. Якщо враховувати також Зміївську ТЕС, яка входить до складу компанії «Центренерго, по двох підприємствах після 2024 року було завдано понад 200 ударів.

Директор станції не став називати терміни можливого відновлення генерації, пояснивши це безпековою ситуацією.

Скільки коштуватиме відновлення Трипільської ТЕС

За попередніми оцінками, для подальшої роботи станції потрібно щонайменше 100 млн євро на закупівлю нового обладнання.

Харко розповів, що у 2025 році 60% прибутку компанії повністю законтрактували за договорами для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС. Загалом уклали близько 100 договорів.

Також підприємства отримали близько 1 млрд грн допомоги через Фонд підтримки енергетики. Водночас основну частину витрат на відновлення покриває сама компанія. Донори, зокрема, надають будівельні матеріали та сендвіч-панелі.

Найбільшою перешкодою для робіт директор назвав не пошук коштів чи обладнання, а безпекову ситуацію.

«Наразі найскладніше – це безпекова ситуація, яка не дозволяє виконувати роботи цілодобово. У нас повітряні тривоги тривають по 23, 19, 17 годин на добу. Це і є основна проблема, – пояснив він.

За словами Харка, міжнародні партнери допомагають переважно електротехнічним обладнанням – генераторами, трансформаторами та кабельно-провідниковою продукцією. Водночас європейські партнери не хочуть фінансувати відновлення вугільної генерації.

Чи є сенс відновлювати Трипільську ТЕС після атак РФ

Попри повторні обстріли, директор станції вважає її відновлення необхідним. Він пояснив це тим, що на підприємстві працює понад тисяча людей, а від його роботи залежить також місто-супутник Українка.

«Сенс відновлювати звичайно є. У нас працює більше тисячі працівників, плюс у нас є місто-супутник, яке напряму залежить від роботи нашої електростанції. Відновлювати потрібно завжди, – заявив Харко.

Він визнав, що станція залишається під загрозою нових атак. Захисні споруди можуть зменшити наслідки ударів, але не здатні повністю вберегти весь об'єкт.

«Саму станцію захисними спорудами не захистиш. Дуже великі площі, самі будівлі, висота будівель, розподілення всього тепломеханічного обладнання, яке знаходиться всередині. Його без засобів ППО захистити повноцінно на 100% можливості немає, – пояснив директор ТЕС.

За його словами, теплова генерація залишатиметься необхідною для балансування енергосистеми щонайменше наступні 10–15 років.

Водночас у межах стратегічного розвитку «Центренерго Трипільську ТЕС обрали пілотним майданчиком для встановлення сонячної генерації та систем накопичення енергії. Також розглядають можливість встановлення газотурбінних установок і в перспективі малих модульних реакторів. Наразі для сонячних проєктів готують техніко-економічне обґрунтування.

Що буде з теплом для міста Українка

Трипільська ТЕС залишається єдиним джерелом теплової енергії для міста Українка. За словами Харка, проблема відсутності альтернативного теплопостачання виникла ще до повномасштабного вторгнення. Він розповів, що з 2015 року станція неодноразово зверталася до місцевої та районної влади з пропозицією побудувати альтернативне джерело тепла. Наразі проєкт такої котельні вже готують, однак завершити її до початку цього опалювального сезону не встигнуть.

Нагадаємо, Трипільську ТЕС у Київській області було повністю зруйновано внаслідок масованого російського удару 11 квітня 2024 року, що спричинило масштабну пожежу в турбінному цеху. Станція, яка була найпотужнішим джерелом енергії для Київської, Черкаської та Житомирської областей, зазнала 100% втрати генерації. Жертв серед персоналу не було. У травні 2024-го стало відомо, що уряд виділив на відновлення Трипільської ТЕС більше, ніж 1,5 млрд грн. Тоді повідомляли, що об'єкт відновлюватимуть разом з ще одною ТЕС, що керується ПАТ «Центренерго», – Зміївською на Харківщині. А вкластися планували у найшвидші строки – станом на весну 2025 року ТЕС на Київщині вже працювала.

Річні відновлювальні роботи на Трипільській ТЕС на Київщині «пішли нанівець» після влучання 19 шахедами по Трипільській ТЕЦ. Атака РФ по Трипільській ТЕЦ сталася у ніч на 8 вересня 2025 року. Це був масований удар з використанням 19 іранських дронів-камікадзе «Шахед».

У лютому 2026року Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили ще одну схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на проведення аварійно-відновлювальних робіт Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів.