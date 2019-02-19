Грабежі та розбої: за добу у Києві скоєно понад три сотні злочинів



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Минулої доби у Києві сталося два розбійні напади

У 62 випадках підозрювані особи встановлені

За минулу добу, 18 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед них:

тяжкі тілесні ушкодження - 2;

розбійні напади -2;

грабежі – 9;

хуліганства - 4;

крадіжки – 184;

незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

Поліція інформує, що у 62 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 17 лютого у столиці зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145.

Нагадаємо, на столичному Печерську затримали квартирного крадія, який представлявся співробітником комунальної служби.