Грабежі та розбої: за добу у Києві скоєно понад три сотні злочинів
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Розсилка
Минулої доби у Києві сталося два розбійні напади
У 62 випадках підозрювані особи встановлені
За минулу добу, 18 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед них:
- тяжкі тілесні ушкодження - 2;
- розбійні напади -2;
- грабежі – 9;
- хуліганства - 4;
- крадіжки – 184;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 1.
Поліція інформує, що у 62 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, 17 лютого у столиці зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145.
Нагадаємо, на столичному Печерську затримали квартирного крадія, який представлявся співробітником комунальної служби.