  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Грабежі та розбої: за добу у Києві скоєно понад три сотні злочинів

    • Розсилка
    Минулої доби у Києві сталося два розбійні напади - Грабежі та розбої: за добу у Києві скоєно понад три сотні злочинів
    Минулої доби у Києві сталося два розбійні напади

    У 62 випадках підозрювані особи встановлені

    За минулу добу, 18 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 314 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед них: 

    • тяжкі тілесні ушкодження - 2;
    • розбійні напади -2;
    • грабежі – 9;
    • хуліганства - 4;
    • крадіжки – 184;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

    Поліція інформує, що у 62 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 17 лютого у столиці зафіксовано 234 злочини, з них найбільше крадіжок - 145.

    Нагадаємо, на столичному Печерську затримали квартирного крадія, який представлявся співробітником комунальної служби.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування злочинність поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ