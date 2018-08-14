Гранати, міни та тротил. У київському гаражі зберігався чималий арсенал



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Арсенал знайшли у результаті санкціонованих обшуків, готуються нові обшуки

У Києві поліцейські спільно зі співробітниками СБУ вилучили у чоловіка арсенал боєприпасів. Про повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, виявленню арсеналу посприяло отримання оперативної інформації.

Правоохоронцям стало відомо, що житель Київщини незаконно зберігає та реалізовує зброю. Для документування його протиправної діяльності відомості внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі звернулися із клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку у гаражному приміщенні, що використовував чоловік.

«Отримавши ухвалу суду, сьогодні (14 серпня – ред.) слідчі Подільського управління поліції спільно із колегами зі Служби безпеки України та прокуратури провели обшук у гаражі. Під час слідчої дії виявили чотири гранатомети, близько 40 гранат Ф-1 та РГД-2, запали до них, понад 35 тротилових шашок, чотири протитанкові міни та набої різного калібру. Усе це вилучається для проведення експертизи. Окрім того, заплановано проведення обшуку за місцем його приживання, де, за оперативною інформацією, чоловік зберігає пістолети, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки. Слідчі дії тривають», - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали жителя Дніпропетровської області, який незаконно торгував зброєю.

У Дніпропетровській області поблизу села Зайцеве правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.