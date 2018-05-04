Громаді Києва повернуто будинок у центрі міста вартістю понад 21 млн грн

Право власності на вказаний об’єкт незаконно набула приватна структура,

Рішенням господарського суду Києва територіальній громаді міста повернуто будинок по вул. В’ячеслава Чорновола у центрі столиці загальною площею близько 1 200 кв. м та вартістю понад 21 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Вказаний об’єкт нерухомості включено до переліку об’єктів комунальної власності і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Право власності на вказаний об’єкт незаконно набула приватна структура,

Рішенням господарського суду Києва територіальній громаді міста повернуто будинок по вул. В’ячеслава Чорновола у центрі столиці загальною площею близько 1 200 кв. м та вартістю понад 21 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Вказаний об’єкт нерухомості включено до переліку об’єктів комунальної власності і рішень про його відчуження Київська міська рада не приймала. Разом з тим, як установлено органами прокуратури, право власності на вказаний об’єкт незаконно набула приватна структура, яка внесла його до статутного капіталу, а у подальшому передала у власність іншій компанії.

«Зважаючи на те, що вказані правочини були укладені із грубим порушенням закону, поза волею територіальної громади та усупереч її інтересам, органи столичної прокуратури звернулись до господарського суду м. Києва з позовом про витребування від останнього набувача вказаного об’єкту нерухомості. Рішенням господарського суду м. Києва позов прокурора задоволено у повному обсязі - будинок по вул. В. Чорновола повернуто його власнику – територіальній громаді міста Києва», - інформує прокуратура.