Громадський бюджет-2018: за які проекти і де найактивніше голосують киян
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За 17 днів голосування кияни віддали майже 300 тис. голосів за проекти Громадського бюджету
Кияни віддали майже 300 тис. голосів за проекти Громадського бюджету-2018. Найбільше місцеві жителі підтримують освітні ініціативи.
Про це під час прес-брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«За 17 днів голосування у нас віддано майже 300 тис. голосів. Якщо говорити про тих, хто взяв участь в голосуванні, то це трохи більше 95 тис. осіб. Нагадаю, що одна людина може проголосувати максимум за 5 проектів. На сьогоднішній день кияни активно голосують за загальноміські проекти: це благоустрій шкіл, освітнього простору (близько 40% голосів). Також віддають голоси за проекти спортивного спрямування (близько 17%). Потім йде комунальне господарство та енергозбереження, культура і туризм, соціальний захист і охорона здоров'я», - розповів чиновник.
За словами першого заступника голови КМДА, лідером є проект №174 - це реконструкція спортивних майданчиків ліцею Голосіївський №271, який набрав більше 6 тис. голосів.
Що стосується активності районів, то перші позиції займають Солом'янський, Дарницький і Деснянський райони. А ось Печерський район замикає десятку.
Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.
Джерело: 44.ua