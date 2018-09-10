Громадський бюджет-2018: за які проекти і де найактивніше голосують киян



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За 17 днів голосування кияни віддали майже 300 тис. голосів за проекти Громадського бюджету

Кияни віддали майже 300 тис. голосів за проекти Громадського бюджету-2018. Найбільше місцеві жителі підтримують освітні ініціативи.

Про це під час прес-брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«За 17 днів голосування у нас віддано майже 300 тис. голосів. Якщо говорити про тих, хто взяв участь в голосуванні, то це трохи більше 95 тис. осіб. Нагадаю, що одна людина може проголосувати максимум за 5 проектів. На сьогоднішній день кияни активно голосують за загальноміські проекти: це благоустрій шкіл, освітнього простору (близько 40% голосів). Також віддають голоси за проекти спортивного спрямування (близько 17%). Потім йде комунальне господарство та енергозбереження, культура і туризм, соціальний захист і охорона здоров'я», - розповів чиновник.

За словами першого заступника голови КМДА, лідером є проект №174 - це реконструкція спортивних майданчиків ліцею Голосіївський №271, який набрав більше 6 тис. голосів.

Що стосується активності районів, то перші позиції займають Солом'янський, Дарницький і Деснянський райони. А ось Печерський район замикає десятку.

Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.

24 серпня у столиці стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3. Для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів «Категорія» і «Район» або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID «ПриватБанку», Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк».

Джерело: 44.ua