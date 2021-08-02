Обуренню нема меж. Як мешканці передмістя зустріли різке подорожчання маршруток

З'їздити на роботу з Василькова до Києва – майже 100 грн на добу

Із 2 серпня різко зросла вартість проїзду у приміських маршрутках з Василькова до Києва. Про це повідомляється у місцевих Facebook-групах.

Так, щоб доїхати з Василькова до Києва, тепер потрібно заплатити 41 грн. А тим, хто щоденно їздить на роботу до столиці, вдень доведеться викласти майже 100 грн.

Також зросла вартість проїзду в Київ із інших населених пунктів, що поблизу Василькова. Зокрема, зі Здорівки тариф становить 36 грн.

Місцеві мешканці висловлюють своє обурення у соцмережі.

Жителі Василькова вимагають пояснень від мера міста Наталії Баласинович. «Пані Баласинович, реагуйте і надайте відповідь василівчанам, скільки можуть тривати знущання над нашими жителями…», – закликають вони.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук, який теж проживає у Василькові, заявляє, що чергове підвищення тарифів на проїзд – необґрунтоване.

«Це підвищення, а точніше встановлення нової (вищої) ціни на проїзд за цими маршрутами, проводять держиморди з обладміністрації і з першого погляду ніби наші держимордихи з Васильківської ОТГ не мають цього жодного відношення, але чому мовчать адже будь-хто розуміє, що підвищення необґрунтоване! Чому немає звернень до відповідних обласних структур, депутатів Київської обласної ради? Змова або бездіяльність!» – заявив він.

Нагадаємо, нещодавно глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.