Групи смерті повернулися? На Київщині жінка знайшла мертвою 12-річну дитину

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Хлопчик повісився на електричному дроті, який був зачеплений за гілку

Страшна трагедія сталася в Мазінках Переяслів-Хмельницького району на Київщині. Хлопчика 12 років мати Наталія Борисівна знайшла повішеним на дереві. Його вже поховали, але про причини досі гадають.

Відомо, що хлопчик повісився на електричному дроті, який був зачеплений за гілку. З нього була скручена велика петля. Двожильний дріт і стиснув шию дитині. Рідні розповідають, що під ногами в нього була велика каструля, на якій він стояв одним коліном. Інша нога у нього звисала і не діставала до землі.

«У мене з рук все попадало. Не могла йти. Закричала так, що зірвала голос. Як-то доповзла до будинку. Набрала старшу дочку і чоловіка. Говорю, не знаю як вам про це говорити, але Дьоми більше немає. Потім подзвонила в поліцію. Сказали, сина не чіпати. Приїхали десь за годину. У мене тоді, мабуть, стався мікроінсульт. На лівій руці досі не відчуваю великий палець», - розповідає жінка.

Вона зазначила, що в той день нічого дивного за сином не помічала. Все було, як завжди.

«За тиждень до його смерті їздили в Дніпро, відвідати дідуся й бабусю. Дьомі дали гроші на моторолер, батько йому новий телефон купив. 26-го допізна грав з хлопцями у футбол на стадіоні. Як розходилися, крикнув: «Пацани, наскільки завтра збираємося?». Домовилися, що як завжди, на вечір. Коли прибіг додому, попросив мене нагріти борщу. Я все приготувала і лягла спати. Те, що він не ночував у будинку і подумати не могла. Навіть коли ненадовго кудись йшов, завжди мене попереджав», - зізнається мати загиблого.

У жінки залишилося п'ятеро дітей, вона-домогосподарка. 12-річний Дьома був самим молодшим у родині. Наталія Борисівна зізнається, що син був улюбленцем. Хлопчика не лаяли навіть за прогули, а сам він марив футболом.

Старша сестра припускає, що Дьома міг грати в «собачий кайф», але випадково зісковзнув і помер. При цьому всі відзначають, що хлопчик був доброзичливий і у нього не було ні з ким конфліктів.

Нагадаємо, на початку минулого року гравці у «Синього кита» з'явилися у Польщі, Франції, Великій Британії, Ірландії та інших країнах Європи.

Начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко вважає припинення існування подібних груп в України одним з позитивних результатів блокування роботи російських соцмереж.

Джерело: Znaj.ua