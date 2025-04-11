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Протистояння у Києві: голова КМВА оскаржив у суді розширення повноважень Кличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Протистояння у Києві: голова КМВА оскаржив у суді розширення повноважень Кличка
Тимур Ткаченко оскаржив в суді рішення Київради щодо повноважень мера
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Тимур Ткаченко: Буде не кулуарщина, а буде закон

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що оскаржив в суді рішення Київради про розширення повноважень голови Київської міськдержадміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.  

«Рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень призупинено судом, суд вивчає його законність. Я особисто подав позов. Повідомляю про це прямо і прозоро», – йдеться в дописі начальника КМВА.

Нагадаємо, 3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.

До слова, начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА. 

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження свого попередника, Миколи Жирнова, яке стосувалося покладення виконання обов’язків першого заступника голови КМВА на Миколу Поворозника. Водночас це рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження». 

Теги: Тимур Ткаченко Київрада КМДА Віталій Кличко

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