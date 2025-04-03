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Сьогодні Київрада має вирішити долю семи ділянок, які фігурують у резонансній «земельній справі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сьогодні Київрада має вирішити долю семи ділянок, які фігурують у резонансній «земельній справі»
фото: офіційний портал Києва

Кличко: Йдеться поки що про п'ять рішень Київради щодо семи земельних ділянок

Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про повернення в користування громади семи земельних ділянок, які фігурують у резонансній «земельній справі». Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання. Також він назвав прізвища звільнених посадовців КМДА, які, за розслідуванням НАБУ та журналістів, мають стосунок до справи.

«Ми сьогодні повинні ухвалити рішення про повернення в користування громади земельних ділянок, які фігурують у резонансній «земельній справі». Йдеться поки що про п'ять рішень Київради щодо семи земельних ділянок. Але аудит раніше ухвалених Київрадою рішень триває. Загалом за цю каденцію ухвалили близько п'яти тисяч рішень щодо землі. Чверть із них уже перевірили. Ініційовано 15 судових позовів про скасування реєстрації майна. Матеріали спрямовуємо до правоохоронних органів», – повідомив Віталій Кличко.

Також Київрада розгляне пакет рішень, покликаних унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Зокрема, розгляне звернення до парламенту, щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об’єктів майна, розташованих на них.

Мер Києва назвав прізвища звільнених посадовців КМДА, які фігурують в розслідуванні «земельної справи».

«Зі своїх посад у КМДА звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов. Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «УДАР» розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради (оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні)», – заявив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що звільнені і наступні посадовці: директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський, директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина. Директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Віталій Кличко зазначив, що як тільки той вийде з лікарняного – буде звільнений.

«Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити – відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що Київрада повинна зробити висновки і працювати – керуючись регламентом роботи і інтересами киян. Щоб не допустити розбалансування системи управління у столиці. Особливо в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, депутати Київради зберуться у вівторок, 8 квітня, для проведення таємного голосування щодо відставки секретаря Київради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького».

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Теги: Верховна Рада місцева влада Петро Оленич аудит партії депутат Київрада Віталій Кличко фракція Денис Комарницький

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