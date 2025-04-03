Головна Київ Новини
search button user button menu button

Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА
Рішення було підтримане голосами 62 депутатів Київської міськаої ради
скриншот відео

Результатом  рішення Київради стане фактичне обмеження повноважень КМВА і її керівника Тимура Ткаченка

Київрада прийняла рішення, яким дозволила Київській міській державній адміністрації (КМДА) в умовах воєнного стану вирішувати нагальні проблеми міста шляхом видання своїх розпоряджень. Таким чином депутати фактично відібрали відповідні повноваження у Київської міської військової адміністрації (КМВА). Київська міська рада сьогодні, 3 квітня, під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради ІХ скликання, підтримала проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради» № 08/231-222/ПР. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію сесії.  

Подав відповідне рішення міський голова Віталій Кличко, у сесійній залі за нього проголосували 62 народних обранці.

Цим рішенням Київраді пропонується доповнити деякими змінами своє ж рішення трирічної давнини «Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва в умовах воєнного стану».

Свіжі зміни передбачають, що реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, відбуватиметься лише за підписом міського голови. Київрада таким чином фіксує розділення повноважень місцевого самоврядування між Київською міською та Київською військовою адміністраціями.

Результатом цього рішення Київради стане фактичне обмеження повноважень КМВА і її керівника, призначеного наприкінці минулого року Тимура Ткаченка, який є ставлеником Офісу президента.

Нагадаємо, із 31 грудня 2024 року керівником КМВА є Тимур Ткаченко – екскерівник Департаменту міського благоустрою КМДА і ексзаступник Міністра розвитку громад та територій України. Після призначення нового голови КМВА команди Кличка і Тимур Ткаченко фактично з перших днів розпочали обмін різними звинуваченнями. Наприклад, ще у січні мер Києва заявив, що Тимур Ткаченко, який не має «військової освіти й досвіду і замінив на посаді бойових генералів», блокує вирішення ключових господарських питань. Віталій Кличко тоді зазначив, що це «дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці». При цьому, як стверджував міський голова, Тимур Ткаченко «намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон». У березні 2025-го у КМДА повідомили, що близько 150 її розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА Тимуром Ткаченком, і їх кількість збільшується, що може «призвести до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста»”.

У відповідь Тимур Ткаченко у березні закликав Кличка звільнити усіх фігурантів нещодавньої резонасної кримінальної справи щодо земельних махінацій у столиці, яка відома як операція «Чисте місто». Також очільник КМВА зазначив, що антикорупційні структури КМДА потребують перезавантаження і що слід створити посаду заступника начальника військової адміністрації з питань дотримання законності. Крім того, Ткаченко висловив думку, що «на часі скликання групи «Прозорість і підзвітність» щодо системної корупції в Києві та перегляд складу Ради оборони Києва. За його словами, «корупціонери не можуть ухвалювати критично важливі рішення щодо безпеки столиці», у звязку з чим він ініціюватиме переформатування Ради.

Читайте також:

Теги: місцева влада корупція в Україні Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокування імені Порошенка. Хто паралізував Київраду
Блокування імені Порошенка. Хто паралізував Київраду Столиця
1 квiтня, 15:00
Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач
На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест
8 березня, 17:59
ППО працює у столиці
У Києві працює ППО
10 березня, 23:50
Близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА, і їх кількість збільшується
Команда Кличка скаржиться, що новий глава КМВА зайнявся саботажем
13 березня, 14:29
За успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. грн. Адміністратор повідомив їй, що без «допомоги» зробити це неможливо
Права за гроші: викрито корупційну схему в одному зі столичних сервісніх центрів МВС
17 березня, 16:43
Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 62%
У Києві зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря
22 березня, 09:19
Влада попереджає жителів столиці та гостей міста про обмеження руху транспорту
У Києві та області сьогодні діятиме обмеження руху транспорту
31 березня, 06:24
27 квітня 2025 року заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню буде обмежено
Поминальні дні у Києві: як працюватиме додатковий громадський транспорт
1 квiтня, 17:11
Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня
Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт
Сьогодні, 10:57

Новини

Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА
Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА
На столичному Печерську через будівництво ЖК почався зсув ґрунту: утворився котлован і падають дерева
На столичному Печерську через будівництво ЖК почався зсув ґрунту: утворився котлован і падають дерева
На Київщині легковик врізався в дерево: загиблу діставали рятувальники
На Київщині легковик врізався в дерево: загиблу діставали рятувальники
«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок
«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок
КМДА звільнила посадовців, які фігурують у земельних корупційних скандалах
КМДА звільнила посадовців, які фігурують у земельних корупційних скандалах
У Києві на ринку «Юність» прогримів вибух, є загиблі
У Києві на ринку «Юність» прогримів вибух, є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
23K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
14K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
7255
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua