Київ звільняється від автохламу: звернення КМВА до жителів міста

Перелік автомобілів, які підпадають під переміщення з вулиць Києва, щодня доповнюється

У Києві триває очищення вулиць дворів від закинутих та пошкоджених автомобілів. Київська міська військова адміністрація звернулася до мешканців столиці з проханням повідомляти про покинуті транспортні засоби, що захаращують простір та створюють незручності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що в Оболонському районі комунальники евакуювали шість покинутих авто на вулицях Юрія Кондратюка, Левка Лук’яненка, Вишгородській, Прирічній та Приозерній. Ще вісім авто власники прибрали самостійно.

«Загалом, на території району 77 автомобілів отримали оголошення про належність до переліку транспортних засобів, щодо яких відбуватиметься переміщення. Перелік щодня доповнюється», – йдеться у повідомленні.

В Оболонському районі комунальники евакуювали шість покинутих авто фото: КОВА/Facebook

Київська міська військова адміністрація просить жителів міста, які виявили пошкоджене чи покинуте авто у своєму районі, звертатися до відповідальних осіб районної державної адміністрації.

Контакти для звернень:

Голосіївський район:

(044) 259-85-98 – відділ з питань благоустрою та екології Голосіївської РДА.

(044) 259-85-98 – відділ з питань благоустрою та екології Голосіївської РДА. Дарницький район:

(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 – приймальня для звернення громадян Дарницької РДА.

(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 – приймальня для звернення громадян Дарницької РДА. Деснянський район:

(044) 546-10-55 – приймальня для звернень громадян Деснянської РДА.

(044) 546-10-55 – приймальня для звернень громадян Деснянської РДА. Дніпровський район:

(044) 366-51-00, (044)366-51-03 – відділ роботи із зверненнями громадян Дніпровської РДА.

(044) 366-51-00, (044)366-51-03 – відділ роботи із зверненнями громадян Дніпровської РДА. Оболонський район:

(098) 581-49-51 – інспектор відділу благоустрою Оболонської РДА Крикун Олексій.

(098) 581-49-51 – інспектор відділу благоустрою Оболонської РДА Крикун Олексій. Печерський район:

(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 – відділ роботи із зверненнями громадян Печерської РДА.

(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 – відділ роботи із зверненнями громадян Печерської РДА. Подільський район:

(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 – відділ роботи із зверненнями громадян Подільської РДА.

(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 – відділ роботи із зверненнями громадян Подільської РДА. Святошинський район:

(096) 593-01-95 – головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та екології Святошинської РДА Слєпченко Марія.

(096) 593-01-95 – головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та екології Святошинської РДА Слєпченко Марія. Солом’янський район:

(044) 207-09-06 – відділ роботи із зверненнями громадян Солом’янської РДА.

(044) 207-09-06 – відділ роботи із зверненнями громадян Солом’янської РДА. Шевченківський район:

(044) 366-58-53 – відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської РДА.

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Загалом, на території Оболонського району 77 автомобілів отримали оголошення про належність до переліку транспортних засобів, щодо яких відбуватиметься переміщення фото: КМВА/Facebook

Нагадаємо, у Києві триває прибирання з вулиць автомобілів, які згоріли внаслідок влучань російських дронів та ракет. Очільник Київської обласної військової адміністрації доручив розробити алгоритми переміщення автомобілів на спеціалізовані майданчики «Київтранспарксервісу» і подальшого їх зберігання.

Прибирати з вулиць Києва автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів, почали 16 січня. За словами Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

До слова, у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.