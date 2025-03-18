Дронова атака на Київ: уламки впали на територію школи в Деснянському районі

Екстрені служби прямують на місце

У Києві сьогодні, 18 березня, внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням безпілотників сталося падіння уламків дрона противника на території однієї з шкіл у Деснянському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

«За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві о 09:00 було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу невстановленого БпЛА. Тривога тривала 21 хвилину.

До слова, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. За словами президента Зеленського, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.