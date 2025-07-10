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Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)
Такий вигляд має офіс телеканалу після обстрілу
фото: Петро Порошенко/Facebook

Після пошкодження телеканал не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube

Внаслідок нічної масованої атаки на столицю значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу». Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали. Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. Про це повідомляє «Главком» із поиланням на 5 канал.

Зазначається, що через наслідки атаки телеканал не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube.

Після пошкодження телеканал не може оперативно відновити мовлення
Після пошкодження телеканал не може оперативно відновити мовлення
налу після обстрілу

«Відновлювальні роботи тривають, і ми розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи», –йдеться у повідомленні каналу.

В офісі телеканалу знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця
В офісі телеканалу знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця
фото: пресслужба 5 каналц

Останні новини телеканал повідомляє через соцмережі – Facebook, Telegram, WhatsApp, X (Twitter) та на сайті.

«Ворог хоче зруйнувати все українське, підтримуйте Сили оборони України, одне одного та не забувайте, що нині ми всі виборюємо собі право на існування. Дякуємо всім за підтримку», - додали у пресслужбв каналу.

Росіяни поцілили у будівлю телеканалу, знищивши частину обладнання
Росіяни поцілили у будівлю телеканалу, знищивши частину обладнання
фото: Петро Порощенко/Facebook

Колишній власник телеканалу, п'ятий президент України, народний депутат України Петро Порошенко повідомив, що з першої до четвертої ранку по офісу телеканалу летіло все: крилата ракета і понад тридцять шахедів. 

«Росіяни поцілили у будівлю п'ятірки, знищили частину обладнання. Але, на щастя, колектив не постраждав. Хоча чергова група в цей час була на місці і видавала нічний ефір, але вони вчасно пішли у сховище», – додав Порошенко.

«5 канал» – український інформаційно–просвітницький телеканал. До 2021 року телеканал належав Петру Порошенку, а з 2021 року входить до медіаконгломерату «Вільні медіа».

Нагадаємо, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. 

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Унаслідок нічної атаки на столицю України, Київзагинули двоє людей

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Теги: Київ обстріл

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