Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)
Після пошкодження телеканал не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube
Внаслідок нічної масованої атаки на столицю значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу». Всі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали. Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. Про це повідомляє «Главком» із поиланням на 5 канал.
Зазначається, що через наслідки атаки телеканал не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube.
«Відновлювальні роботи тривають, і ми розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи», –йдеться у повідомленні каналу.
Останні новини телеканал повідомляє через соцмережі – Facebook, Telegram, WhatsApp, X (Twitter) та на сайті.
«Ворог хоче зруйнувати все українське, підтримуйте Сили оборони України, одне одного та не забувайте, що нині ми всі виборюємо собі право на існування. Дякуємо всім за підтримку», - додали у пресслужбв каналу.
Колишній власник телеканалу, п'ятий президент України, народний депутат України Петро Порошенко повідомив, що з першої до четвертої ранку по офісу телеканалу летіло все: крилата ракета і понад тридцять шахедів.
«Росіяни поцілили у будівлю п'ятірки, знищили частину обладнання. Але, на щастя, колектив не постраждав. Хоча чергова група в цей час була на місці і видавала нічний ефір, але вони вчасно пішли у сховище», – додав Порошенко.
Нагадаємо, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів.
Унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей.