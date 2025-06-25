Удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 18

Крім трагедії у Дніпрі, ворог продовжував обстріли інших населених пунктів області

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 18: Область у жалобі

Кількість жертв російської терористичної атаки на Дніпро 24 червня 2025 року зросла до 18. Після дня жаху, пережитого напередодні, Дніпропетровська область оплакує своїх загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

«Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей», – повідомила обласна військова адміністрація. Уся Дніпропетровщина у скорботі, відчуваючи біль, що «відгукується в кожному серці» і «не минає ніколи».

ОВА висловила світлу пам'ять жертвам російських вбивць та найщиріші співчуття рідним загиблих.

Загалом через цю атаку в регіоні постраждали майже 300 людей.

Крім трагедії у Дніпрі, ворог продовжував обстріли інших населених пунктів області. Вночі та вранці 25 червня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами, але, на щастя, загиблих і поранених немає.

Ввечері також противник завдав удару керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього виникла пожежа, однак ніхто не постраждав.

Як відомо, у пам’ять про загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро у місті оголошується день жалоби.

Згідно з розпорядженням дніпровського міського голови, днем жалоби оголошено 25 травня.

У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установах та закладах міської ради. Такі ж рекомендації надано установам усіх форм власності.

Нагадаємо, вчора ввечері було відомо про 16 жертв. Майже о 20:30 очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що число загиблих зросло до 16. Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу.