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У Києві група школярок побила дівчинку: розпочато розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві група школярок побила дівчинку: розпочато розслідування
Правоохоронці встановили двох учасниць конфлікту
скриншот з відео

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем

Мережею поширилось відео, на якому троє дівчат по черзі завдають удари долонею по обличчю іншої 13-річної дівчини. Поліція Києва відреагувала на конфлікт. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці.

Ввечері 23 січня правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому підлітки бʼють дівчину по обличчю на спортивному майданчику.

За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній потерпілій тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили двох учасниць конфлікту. Ними виявились 15-річна місцева мешканка, яка наносила удари. Ще одна 14-річна школярка знімала відео знущань над потерпілою на телефон. Нині тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину.

«За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Також цю ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

За його словами, районна адміністрація спільно з правоохоронцями та керівництвом навчального закладу працює над розслідуванням конфлікту.

«Усіх винних обов‘язково буде встановлено та з ними проведеться відповідна робота в межах чинного законодавства! Особисто тримаю це питання на контролі!», – написав він.

Нагадаємо, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.  22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.

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Теги: бійка школярі Київ конфлікт поліція

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