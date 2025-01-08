Суд надав особисту охорону доньці Фаріон та її малолітнім дітям

Софія Особа заявила про погрози сім’ї після заходу з відкриття вулиці на честь її загиблої матері

Шевченківський районний суд Львова застосував заходи безпеки у вигляді особистої охорони щодо доньки Ірини Фаріон Софія Особа та її двох малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Заходи безпеки діють два місяці – до 2 березня 2025 року.

На початку січня до львівського суду надійшло клопотання адвоката Софії Особи з проханням застосувати заходи захисту стосовно доньки Фаріон та членів її сім`ї, оскільки їм загрожує небезпека від сторонніх осіб. До клопотання також було долучило скріншоти з соціальних мереж, тексти, яких носять погрозливий характер потерпілій та її дітям.

У суді Софія Особа зауважила: останні дописи з погрозами у соцмережах отримала 1 січня 2025 року під час відкриття вулиці на честь її загиблої матері, відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Крім цього, у суді обвинувачений у вбивстві Фаріон В’ячеслав Зінченко та його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання про надання охорони потерпілій стороні. При цьому адвокат Зінченка заявив: при ухваленні рішення суд має врахувати, чи зверталася потерпіла до правоохоронних органів з відповідною заявою, а також відсутність доказів того, що такі дописи надходять від обвинуваченого або за його вказівкою.

Задовольняючи клопотання потерпілої сторони, Феміда доручила Головному управлінню Нацполіції у Львівській області забезпечити особисту охорону стосовно Софії Особи та її двох малолітніх дітей.

Як повідомляв «Главком», 3 січня 2024 року суд продовжив тримання під вартою обвинуваченого В’ячеслава Зінченка – до 4 березня.

Наприкінці 2024 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Зінченка. Зазначається, що на підставі зібраних доказів фігуранту змінено кваліфікацію злочину. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Обвинуваченому загрожує позбавлення волі від десяти до п`ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства обвинувачується 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Як стверджував раніше адвокат Зінченка Ігор Сулима, у день вбивства його клієнт перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.