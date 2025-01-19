На Рівненщині вчитель побив учня: мати хлопця претензій не має

Мати учня у телефонному режимі повідомила, що претензій не має

У мережі поширилось відео, на якому вчитель б'є учня. З'ясувалось, що подія сталась на Рівненщині. У Вараській громаді в одному з ліцеїв вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу. Поліція Рівненської області відреагувала на подію.

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту щодо побиття вчителем учня у Вараській громаді, що на Рівненщині. Також ініційовано проведення перевірки у ліцеї, залучені всі необхідні служби.

У поліції зазначили, що мати учня у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль також прокоментував побиття. За його словами, Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин.

Він заявив, що справу тримає на особистому контролі.

«Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші! Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства», – написав Коваль.

Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень заявила, що щодо інциденту в закладі проводиться службове розслідування.

«Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини з яким мали розмову змістовну розмову. Ситуація складна, допомоги психологічної допомоги потребують усі. Будь- яку іншу інформацію буде надано після розслідування», – написала вона.

Правоохоронці наразі встановлюють правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України почали розгортати мобілізаційні процеси на строкову службу. Зокрема, окупанти погрожують штрафами студентам останніх курсів за неявку в «військкомати».