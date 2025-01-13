На Київщині йде відновлення мосту через річку Тетерів, пошкодженого під час окупації

На Київщині триває відбудова шести мостів, зруйнованих на початку повномасштабного вторгнення росіян

Міст через річку Тетерів відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF), три мости з них вже зведені. Про капітальний ремонт мосту через річку Тетерів розповів директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Нічик.

Міст через річку Тетерів відновлюють із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF) фото: Руслан Ничік

Нічик розповів, що міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ завдовжки 300 метрів, який був побудований у 1972 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта – частково пошкоджені.

Міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій фото: Руслан Ничік

Наразі на об'єкті демонтовано зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершено розбирання одного з прогонів. На проїзній частині виконано роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, демонтовано металеві перила та бетонні тротуари.

Ведуться роботи із облаштування технологічного майданчика.

Відновлений міст матиме наступні параметри:

Довжина споруди – 309,4 м;

Прогонові будови – зі сталезалізобетонних конструкцій, що забезпечує надійність і довговічність мосту;

Покриття проїзної частини – асфальтобетонне, на тротуарах – з метилметакрилатів;

На мосту передбачено бар'єрне, перильне огородження та освітлення.

За словами директора Служби, відновлення мосту дозволить повернути стабільне транспортне сполучення ще на одному маршруті в області.

Нагадаємо, на Київщині відбудували міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Міст завдовжки 290 метрів є частиною автомобільної дороги, що веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом. Він має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра. Капітальний ремонт мостового переходу обійшовся у 373,9 млн грн.

Раніше на Київщині відкрився рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів. Попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року.

Також на Київщині було відновлено транспортне сполучення між Іванковом та Києвом завдяки відбудові мосту через річку Здвиж, що був зруйнований у лютому 2022 року. Новий 132-метровий міст, зі збірно-монолітною прогоновою будовою, шириною 12 м розташований на дорозі Р-02 Київ–Іванків–Овруч. Він має дві смуги руху та два службові проходи.