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На Львівщині водій наїхав на велосипедиста: чоловік загинув

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Львівщині водій наїхав на велосипедиста: чоловік загинув
Наслідки ДТП на Львівщині
фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП велисопедист загинув на місці події

На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув велосипедист. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Повідомляється, що ДТП сталось 17 січня на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» поблизу села Новий Став.

На Львівщині водій наїхав на велосипедиста: чоловік загинув фото 1

Правоохоронці встановили, що водій легковика Peugeot, 31-річний житель Золочівського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 49-річного мешканця Львівщини.

Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного загинув на місці події.

«За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині водій наїхав на велосипедиста: чоловік загинув фото 2

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що поліція Київської області розслідує обставини смертельної ДТП на Обухівщині. Раніше ми писали, що у Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині з початку 2025 року сталося 386 ДТП за участю осіб, які перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Повідомляється, що у січні цього року сталось 70 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. 87 осіб в них травмувались, а 10 людей загинуло.

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Теги: Львів водій Луцьк розслідування чоловік велосипедист поліція

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