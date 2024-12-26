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Путін заявив, що досягатиме всіх цілей «СВО» у 2025 році

Ірина Бура
glavcom.ua
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Путін заявив, що досягатиме всіх цілей «СВО» у 2025 році
фото з відкритих джерел

На запитання журналістів, чи вірить він у завершення війни у 2025 році російською перемогою, Путін відповів: «У Бога вірю, а Бог із нами»

Російський президент Володимир Путін заявив, що «прагне завершення конфлікту в Україні», але зазначив, що Росія «продовжить досягати цілей СВО (так Москва називає війну проти України) у 2025 році». Про це він заявив перед журналістами після неформального саміту глав країн СНД біля Санкт-Петербургу, повідомляє пропагандистське агентство «ТАСС» .

Так, під час виступу у диктатора запитали, чи може Росія завершувати «конфлікт» у 2025 році.

«Вашими та устами та мед пити. Ми теж прагнемо до завершення конфлікту», – цинічно відповів диктатор.

Також у нього запитали, що він думає щодо заяв новообраного президента США Дональда Трампа та його команди щодо того, що «конфлікт може бути заморожений за умови відтермінування вступу України до НАТО».

На це Путін відповів, що не знає про що зараз говорять у команді Трампа.

«Я знаю лише, що мені говорив ще 2021 року Байден. Він мені запропонував саме це, відстрочити на 10-15 років, тому що Україна зараз не готова до НАТО. На що я відповів, що, так, вона не готова зараз, але ви її підготуєте і приймете. Для нас яка різниця сьогодні чи через 10 років. Я не знайомий із заявами майбутньої команди, але якщо це так, то яка різниця між чинною адміністрацією і тими пропозиціями, про які ви сказали. Різниці ніякої», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про плани на наступний рік, Путін заявив, що «буде вирішувати всі завдання «СВО» і що це є завданням номер 1».

А на запитання, чи вірить він у завершення війни у 2025 році російською перемогою, диктатор відповів наступне: «У Бога вірю, а Бог із нами».

Окрім того Путін розповів, що прем'єр Словаччини Фіцо під час їхньої зустрічі говорив про мирне регулювання в Україні. І додав, що Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів Росії та України.

Нагадаємо, бажання перемогти у війні проти України відкинуло на другий план усі інші зовнішньополітичні цілі Росії і коштувало Кремлю одного з найбільших зовнішньополітичних успіхів – Башара Асада.

До слова, у розпорядженні журналістів-розслідувачів «Системи» (спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Настоящего Времени») опинилися перші пропозиції Росії щодо «мирного договору з Україною», складені невдовзі після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Цей документ, який раніше не публікувався, дозволяє зрозуміти, чого саме Росія добивалася в перші тижні війни, яким вона бачила майбутнє України у разі її капітуляції – і чому ці умови були нездійсненними.

 

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