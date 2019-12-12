Хто має керувати Києвом? Конституційний суд перейшов до закритої частини розгляду справи



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Пленарне засідання Конституційного суду у справі щодо самоврядування у Києві Фото: пресслужба мера Києва

Конституційний суд розглядає провадження за поданням 51 народного депутата

Велика палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади у столиці.

Так, суддя оголосив, що дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду завершено. Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для надання висновку у справі, повідомляє УНН.

Як повідомлялося, сьогодні на пленарному засіданні Конституційного суду України виступив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що статтею 141 Конституції передбачено, що територіальна громада Києва на відкритих та прямих виборах обирає міського голову. І саме він головує на засіданнях Київради та очолює її виконавчий орган терміном на 5 років.

Нагадаємо, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

15 жовтня Конституційний суд України відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата України Верховної Ради восьмого скликання.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Також Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» Андрія Богдана.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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