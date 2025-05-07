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Хто відбудує «Охматдит»? Оприлюднено перелік вимог до будівельних компаній

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Хто відбудує «Охматдит»? Оприлюднено перелік вимог до будівельних компаній
У другій половині травня визначиться компанія, яка відбудує «Охматдит»
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Очікується, що українці побачать відновлену основну будівлю медзакладу до кінця поточного року

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 5 травня оголосила тендер на капітальний ремонт будівлі лікувально-діагностичного комплексу медзакладу, пошкодженого внаслідок російської агресії. Очікувана вартість робіт – 367,45 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему державних закупівель ProZorro.

Очікувана вартість капремонту лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту» складає 367,45 млн грн
Очікувана вартість капремонту лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту» складає 367,45 млн грн
скриншот закупівлі в ProZorro

Закупівля здійснюється за кошти благодійного фонду «Охматдит – Здорове дитинство». Ремонт планується завершити до кінця поточного року. За умовами закупівлі, договірна ціна є твердою (тобто фіксованою).

Будівельні компанії можуть подавати свої пропозиції до 17 травня. Розмір забезпечення пропозиції (гарантії для замовника, що підрядник виконає свої зобов'язання та не відмовиться від підписання чи виконання договору) становить 0,5% від очікуваної вартості закупівлі, тобто 1,84 млн грн.

Проєктом передбачено такі роботи:

  • відновлення пошкоджених будівельних конструкцій (частково конструкцій покрівлі та парапетів);
  • відновлення фасадних будівельних конструкцій з утепленням, віконних та дверних блоків;
  • відновлення внутрішнього опорядження приміщень;
  • відновлення внутрішніх інженерних мереж (мережі опалення та вентиляції, кондиціонування, мережі водозабезпечення та каналізування, електричні силові та освітлювальні мережі та обладнання, слабкострумові мережі);
  • відновлення зовнішніх інженерних мереж;
  • відновлення дорожнього та тротуарного покриття, озеленення та елементів благоустрою в межах лікувального комплексу;
  • відновлення системи вентиляції та кондиціювання;
  • відновлення системи медичних газів;
  • відновлення системи відеоконференцзв’язку;
  • відновлення системи пожежної сигналізації;
  • відновлення пошкоджених конструкцій підвісних стель та освітлення приміщень.

При цьому конструктивна схема будівлі, функціональне призначення приміщень, технологія та потужність не змінюватимуться. Також під час будівельних робіт медзаклад не припинятиме лікувати пацієнтів.

Замовник вимагає від потенційного підрядника мати автокран вантажопідйомністю до 25 т, колісний екскаватор, самоскид вантажопідйомністю до 10-12 т, п’ять електричних лебідок вантажопідйомністю до 0,5 т, десять будівельних колисок, зварювальний апарат, вібраційний самохідний двохвальцевий каток і пересувний компресор.

Також учасник закупівлі повинен надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Зокрема, від головного інженера вимагається мати 10 років досвіду в будівельній сфері та п’ять років – на посаді головного інженера.

Крім того, потенційний підрядник повинен підтвердити досвід виконання щонайменше одного аналогічного договору. Аналогічним вважається будівництво, капремонт, реставрація або реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури за класом наслідків СС3 (будівлі та споруди найвищої категорії складності, для яких важливі максимальні заходи безпеки і надійності). До того ж потрібно надати документи, які підтверджують досвід виконання робіт з монтажу вентильованого фасаду.

Обсяг річного доходу учасника за попередній звітний рік або середньорічний дохід за останні три роки має становити не менше ніж 50 % від очікуваної вартості закупівлі. 

Як повідомляв «Главком», на відновлення «Охматдиту» вже витрачено 36,2 млн грн. 

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

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Теги: Київ будівництво ремонт лікарня тендер Охматдит

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